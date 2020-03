В Киев с концертом возвращаются Poets of the Fall

После прошлогоднего выступления финны пообещали вернуться в Украину – и сдержали слово. В этом году они привезут в столицу шоу Ultraviolet.

Когда: 3 декабря 2020 года

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 1299 грн, в продаже на Concert.ua

Финская рок-группа Poets of the Fall возвращается в Украину в рамках мирового тура Ultraviolet. Концерт состоится в Киеве 3 декабря в клубе Bel etage.

Ultraviolet – это еще и название восьмого студийного альбома группы, вышедшего в октябре 2018 года. Релиз тепло встретили и музыкальные критики, и поклонники группы – как следствие, он занял первые места в финских чартах. Сейчас музыканты работают над материалом для различных проектов и находится в мировом туре.

Смотреть видео Poets of the Fall – False Kings:

За 17 лет существования Poets of the Fall записали восемь альбомов, которые становились платиновыми и золотыми. Группа, которая начиналась как дуэт двух друзей, со временем превратилась в яркую звезду мировой альтернативной сцены. Их песни Late Goodbye и Sleep уже давно стали классикой. Так что не пропустите очередную встречу с Poets of the Fall.