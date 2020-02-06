В Киев с новым альбомом приедут Nizkiz

Белорусская группа хорошо известна украинской публике – их песня "Небяспечна" звучит в отечественном сериале "Выбор матери".

Когда: 21 мая 2020 года

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 300 грн, в продаже на Concert.ua

Одна из главных рок-групп Беларуси Nizkiz возвращается в Киев, чтобы презентовать свой новый альбом "Сомнамбула". Концерт состоится 21 мая в Caribbean club.

Благодаря выступлениям на фестивале Atlas Weekend и успешному сольному концерту в Киеве в 2018 году группа уже хорошо знакома украинской публике. Кроме того, их песня "Небяспечна" стала саундтреком украинского сериала "Выбор матери".

Смотреть видео NIZKIZ - Небяспечна:

Nizkiz – белорусская группа, созданная в 2012 году в Могилеве. В родной Беларуси они выступают на всех крупнейших фестивалях, распродают сольные концерты по всей стране и ежегодно собирают награды местных музыкальных премий. За плечами команды 4 студийных альбома и 9 синглов, а в декабре 2019 Nizkiz выпустили новый лонгплей "Сомнамбула". Их музыка завоевала ряд наград и признание в СМИ, в том числе "Сингл года" премии Euroradio.fm и "Песня года" от музыкальной премии Tuzin.fm, а также "Песня года" и "Группа года" на телеканале ОНТ.