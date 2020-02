В Киеве впервые выступит экс-участник One Direction

В Украину британский певец привезет свой дебютный сольный альбом.

Экс-участник британского бойзбенда One Direction Луи Томлинсон приедет в Украину с первым сольным концертом. Выступление состоится 14 апреля 2020 года в киевском клубе Stereo Plaza. Билеты поступят в продажу 10 февраля.

В Киев Томлинсон привезет свой дебютный сольный релиз Walls, вышедший 31 января этого года. Темой альбома, записанного в лучших традициях бритпопа и инди-рока вроде Oasis и Arctic Monkeys, стали отношения Томлинсон с его девушкой и семьей, жизненные уроки, которые он получил в последние годы, времена туров с One Direction и неуверенность в себе после завершения функционирования группы. Музыкальные критики в целом встретили альбом положительно, отметив его зрелость, эмоциональность и искренность.

Слушать Louis Tomlinson – Two of Us:

Луи Томлинсон стал известен благодаря участию в шоу The X Factor и сформированной там группе One Direction. Правда в шоу бойзбенд, в состав которого вошли Лиам Пейн, Луи Томлинсон, Гарри Стайлс, Найл Хоран и Зейн Малик, не победил, но зато стал всемирно известным. В составе One Direction Томлинсон стал одним из главных сонграйтеров группы – в частности он написал большинство песен для последних трех альбомов 1D Midnight Memories, Four и Made in the AM. Несколько лет назад One Direction объявили о перерыве из-за желания участников группы уделять больше времени своим семьям и детям. Фактически о прекращении существования группы речи не шло, однако все участники сейчас занимаются сольной музыкальной карьерой.