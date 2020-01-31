В Киеве выступит Алина Орлова

Невероятно искренняя, трогательная и хрупкая певица возвращается в Киев с весенним концертом.

Когда: 27 марта 2020 года

Где: Дом звукозаписи Украинского радио (ул. Леонида Первомайского, 5-Б)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Cоncert.ua

Литовская певица, которая уже давно влюбила в себя украинских слушателей, возвращается с концертом. Выступление состоится 27 марта в Доме звукозаписи Украинского радио. Поэтому не советуем медлить с билетами – их не так уж и много.

Смотреть видео Аліна Орлова – Голуби:

Концерты Алины Орловой похожи на магическое таинство. С первым аккордом она заполняет зал, со вторым – проникает в сердце каждого зрителя в нем. Поклонники обожают Алину за ее невероятный талант и искренность. "Мне действительно нравится играть. Пусть это банально прозвучит, но для меня музыка – единственный способ общаться с миром, потому что иначе не особо получается", – говорит Алина.

Волшебная в своей непосредственности, она поет и играет душой. Неудивительно, что слушатель всегда ее понимает – и не важно, на каком языке звучит песня: литовском, английском или русском.