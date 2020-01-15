В Киеве выступит артист Black Star Миша Марвин

Брат певицы Tayanna и соавтор Егора Крида посетит Украину апреле.

Молодой русский и украинский певец Миша Марвин вернется в Украину с сольным концертом. Выступление состоится 3 апреля в клубе Bel etage. Стоимость билетов — от 499 грн.

Миша Марвин — брат известной украинской певицы Tayanna и соавтор альбома "Холостяк" российского рэпера Егора Крида. Родился в Черновцах, после окончания школы переехал в Киев. В 2013-м году как автор начал сотрудничество с лейблом российского рэпера Тимати Black Star, но очень быстро начал собственную карьеру певца.

Внимание публики получил сразу с первым своим синглом "Ненавижу". После этого Марвин окончательно закрепился как артист в сотрудничестве с рэперами Тимати и Мотом, поп-звездами "ВИА Гра".

Для киевского концерта Марвин готовит специальную программу. К тому же, недавно певец вместе с HammAli & Navai выпустил песню на украинском языке "Я закохався", которую обязательно планирует сыграть на родине.

Вы можете купить билеты на Мишу Марвина на сайте Concert.ua онлайн.