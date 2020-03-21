В Киеве выступит хаус-трио Cream Soda

В Украину группа привезет суперпрограмму. Поклонники вживую услышат песни "Уйди, но останься", "Солд аут", "Никаких больше вечеринок" и другие атмосферные работы коллектива.

Когда: 14 мая 2020 года

Где: Зеленый театр (Парковая дорога, 2)

Стоимость билетов: от 400 грн, в продаже на Concert.ua

Один из самых ярких проектов современной хаус-сцены, популярное электронное трио Cream Soda возвращается в Украину с концертом. Выступление состоится 14 мая в Зеленом театре. С собой музыканты привезут суперпрограму "Все хиты". А поскольку хитов у коллектива действительно много, то всех ждет танцевальный вечер, о котором можно только мечтать.

Смотреть видео Cream Soda — Уйди, но останься:

Когда группа Cream Soda появилась на музыкальной сцене, многим пришлись по вкусу смелые эксперименты с этно-хаус основой. Творчество коллектива высоко оценили такие музыканты как Иван Дорн, Detroit Swindle, Jimmy Edgar, TEED и другие. Сегодня в личном наследии проекта три успешных альбома (третья пластинка "Комета" получила 3-е место от топ-чарта Apple Music), миллионные просмотры клипов в YouTube, признание авторитетных коллег по музыкальному цеху и, конечно, полные залы на концертах.