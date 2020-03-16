В Киеве выступит легендарная группа Stick Men

С прошлого визита известной прог-группы в Украину прошло почти четыре года – и вот рокеры возвращаются с новой мощной программой.

Когда: 17 ноября 2020 года

Где: Дом кино (ул. Саксаганского, 6)

Стоимость билетов: от 390 грн, в продаже на Concert.ua

Родители прогрессив-рока Stick Men возвращаются в Украину с новой программой. Выступление легендарной группы состоится 17 ноября в киевском Доме кино.

Stick Men основали музыканты из King Crimson – бас-гитарист-виртуоз Тони Левин, мощный барабанщик Пэт Мастелотто, а также третий участник – непревзойденный немецкий гитарист Маркус Ройтер.

Слушать Stick Men – Prog Noir:

Тони Левин записывался и гастролировал с Джоном Ленноном, Pink Floyd, Yes, Alice Cooper, Gary Burton, Buddy Rich и многими другими. Он играет на стике Чепмена (имея басовые и гитарные струны он функционирует одновременно как два инструмента), что и стало ключевым при выборе названия для группы.

Маркус Ройтер – композитор, гитарист и продюсер. Будучи сначала пианистом, потом он перешел на изучение Guitar Craft Фрипп и научился играть на стике Чепмена. В Stick Men Ройтер играет на собственноручно разработанной гитаре, которая дает гораздо большее звучание, чем просто гитара и бас.

А игра на барабанах Мастелотто включает не только акустический набор, но и уникальную электронную установку, что позволяет ему добавлять лупы, сэмплы, перкуссию и многое другое. Барабанщик-самоучка из Калифорнии Пэт провел всю свою жизнь, меняя жанры поп-музыки, прог-музыки, электроники и этнической музыки вместе с Mr. Mister, XTC, Дэвидом Сильвианом, The Rembrandts, Киммо Похьонен и последние 20 лет с King Crimson.