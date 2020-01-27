В Украине покажут впечатляющее бродвейское шоу иллюзионистов

Шоу The Illusionists (Иллюзионисты) возвращается в Киев. По зрелищности это магическое представление сравнивают с Cirque du Soleil.

Когда: 2-5 апреля 2020 года

Где: Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103)

Стоимость билетов: от 590 грн, в продаже на Concert.ua

Сногсшибательное бродвейское шоу-бестселлер The Illusionists (Иллюзионисты) возвращается. Лучшие иллюзионисты с мировыми именами выступят уже в апреле в киевском Дворце Украина. Опровержение законов физики, левитация, удивительное спасение и чтение мыслей — такому шоу позавидовал бы сам Гудини!

"Иллюзионисты" — это магическое шоу с Бродвея. Его постановщики — волшебная фантастическая "семерка": "Мастер магии" Луис Де Матос, "Беглец" Эндрю Бассо, "Незабываемый" Энцо Уэйн, "Манипулятор" Ан Ха Лим, "Воин" Аарон Кроу, "Фальсификатор" Джеймс Мор и "Изобретатель" Кевин Джеймс. Все они — рок-звезды в мире магии и иллюзии, способные на невозможное. Их перфоманс выходит за рамки человеческого воображения и погружает зрителей в мир, где невозможно отличить реальность от иллюзии.

Захватывающее шоу The Illusionists, полное мастерских трюков, уже посмотрели более чем 25-ти странах мира. Магическое представление собрало полные залы от Нью-Йорка до Парижа и Лондона, действо очаровало сотни тысяч зрителей, среди которых — Барак Обама и принц Монако. Более того — шоу признано самым кассовым в истории Бродвея! А теперь пришло время украинских зрителей — с 2 по 5 апреля во Дворце Украина.