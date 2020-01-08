Вокалист Judas Priest отметил 34-летие трезвости

Роб Хэлфорд, которого называют Богом металла, несмотря на иконический образ рок-звезды уже много лет побеждает собственные зависимости.

Вокалист легендарной хэви-метал группы Judas Priest Роб Хэлфорд уже 34 года ведет трезвый образ жизни. Значимой для него датой музыкант поделился с поклонниками в соцсетях. К записи он добавил фото своего жетона из общества анонимных алкоголиков.

"Спасибо за вашу любовь, которые вы дарите в день рождения моей трезвости. Это много значит для меня. И привет всем моим братьям и сестрам, которые вместе со мной идут по этому пути", — написал Роб Хэлфорд.

Пример Хэлфорд став вдохновением и для других музыкантов, которые пытаются завязать с алкоголем и наркотиками. В частности, вокалист Five Finger Death Punch Айвен Муди публично упоминал имя вокалиста Judas Priest среди тех, кто помогает ему в собственной борьбе с зависимостью.

Читать также: Группа Five Finger Death Punch выпустила новую мощную песню

В этом году легендарная группа Judas Priest будет праздновать свое 50-летие. 8 июня 2020 года короли хэви-металла выступят в Киеве. Мотоциклы, пиротехника и крышесносные Painkiller и You've Got Another Thing Comin' — все это неотъемлемые атрибуты настоящего рок-шоу. И конечно, уникальный вокал лидера Judas Priest Роба Хэлфорд.

Билеты на Judas Priest во Дворце спорта доступны онлайн на Concert.ua.