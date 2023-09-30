Це новий тренд, – Кулеба про зацікавленість Африки у розміщенні виробництва української зброї

30 вересня відбувся перший Форум оборонних індустрій. Як зазначив глава МЗС України, Африка зацікавлена у покупці української зброї та розміщення на своїй території її виробництва.

Відповідну заяву Дмитро Кулеба зробив під час Форуму, передає 24 Канал. Він зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення Африка "була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції".

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Африка очікує на повернення компаній з України

Сьогодні Африка чекає повернення українських компаній на цей ринок для продажу зброї. Поки що ця опція, зрозуміло, закрита. В одній африканській країні, спілкуючись із лідером цієї країни, він так довірливо подивився мені в очі і каже: "Вам стільки зброї вже надіслали, вам стільки точно не потрібно. Можливо, трохи поділіться з нами?" Тобто, там інше сприйняття наших потреб,

– звернув увагу Кулеба.

За словами міністра закордонних справ, Африка також зацікавлена, щоб на її території розміщувалося виробництво української зброї й амуніції.

Це новий тренд… Попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим,

– додав Кулеба.

На Форумі уклали 20 документів з партнерами

Власне, у МЗС України зазначили, що на оборонному форумі у Києві 30 вересня вдалося укласти 20 документів з іноземними партнерами.

Мовиться про угоди та меморандуми, які стосуються виготовлення дронів, ремонт і виробництво бронетехніки та боєприпасів.

Серед форматів співпраці – спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих. Оборонна співпраця з Україною – це рівноцінне партнерство, яке посилює всі сторони,

– кажуть у МЗС.

Звернімо увагу, що під час Форуму також створили Альянс оборонних індустрій. До нього може долучитися кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн. На момент закриття Форуму до нього долучилися вже 38 компаній з 19 країн.

Варто зауважити, що під час Форуму Володимир Зеленський також заявив, що Україна створює перший у світі флот морських дронів. За словами глави держави, світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони.