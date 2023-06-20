Український вертоліт розбився в Африці: чи є постраждалі

У Малі перекинувся український вертоліт, внаслідок чого постраждали люди. Інцидент стався 15 червня в аеропорті малійського міста Гао.

Пресслужба місії MINUSMA повідомила, що вертоліт розбився не внаслідок аварії. Він перекинувся після посадки внаслідок сильного вітру.

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У Малі розбився вертоліт місії MINUSMA

Унаслідок інциденту ніхто не загинув, а також не було пожежі. Усі, хто були на борту, благополучно вийшли з повітряного судна.



У Малі перекинувся український вертоліт / Фото MINUSMA

За попередньою інформацією, постраждали дві особи. Їх з важкими травмами госпіталізували. Інші пасажири та члени екіпажу практично не постраждали.



Вітер перекинув український вертоліт у Малі / Фото MINUSMA

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу повідомив, що відомство наразі збирає інформацію щодо інциденту, який стався у Малі. У МЗС закликали дочекатися офіційного повідомлення.

Наразі немає інформації, чи були громадяни України на борту вертольота. Зазначимо, що на хвості, ймовірно, Мі-8 помітно український прапор.

Що таке місія MINUSMA