Український вертоліт розбився в Африці: чи є постраждалі
Джерело:MINUSMA
У Малі перекинувся український вертоліт, внаслідок чого постраждали люди. Інцидент стався 15 червня в аеропорті малійського міста Гао.
Пресслужба місії MINUSMA повідомила, що вертоліт розбився не внаслідок аварії. Він перекинувся після посадки внаслідок сильного вітру.
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У Малі розбився вертоліт місії MINUSMA
Унаслідок інциденту ніхто не загинув, а також не було пожежі. Усі, хто були на борту, благополучно вийшли з повітряного судна.
У Малі перекинувся український вертоліт / Фото MINUSMA
За попередньою інформацією, постраждали дві особи. Їх з важкими травмами госпіталізували. Інші пасажири та члени екіпажу практично не постраждали.
Вітер перекинув український вертоліт у Малі / Фото MINUSMA
Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу повідомив, що відомство наразі збирає інформацію щодо інциденту, який стався у Малі. У МЗС закликали дочекатися офіційного повідомлення.
Наразі немає інформації, чи були громадяни України на борту вертольота. Зазначимо, що на хвості, ймовірно, Мі-8 помітно український прапор.
Що таке місія MINUSMA
- Місія MINUSMA (Міжнародна миротворча місія Організації Об'єднаних Націй в Малі) є миротворчою операцією ООН, яка була створена у 2013 році для підтримки миру та стабільності в Малі.
- Головна мета місії полягає в сприянні політичному процесу, захисті цивільного населення, забезпеченні безпеки та підтримці відновлення державності та розвитку в країні.
- MINUSMA зосереджується на розміщенні миротворчих сил, забезпеченні безпеки та стабільності в небезпечних регіонах Малі, виконанні миротворчих операцій, сприянні гуманітарним заходам та захисті прав людини.
- Місія також співпрацює з урядом Малі, регіональними організаціями та іншими міжнародними партнерами для досягнення стабільності та миру в регіоні. Україна також брала участь у місії MINUSMA.