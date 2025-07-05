Агент "Атеш" проник на приладобудівний завод у Калузі та зібрав секретну інформацію

Партизани зібрали секретну інформацію про важливий об'єкт російській Калузі. Йдеться про приладобудівний завод "Тайфун".

Зокрема, отримано дані про комплекс "Бал-Е" та корабельну РЛС "Позитив-МЕ1.2". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Атеш".

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Чим наразі займається "Тайфун"

АТ "Тайфун", який уже атакували українські дрони, – це ключова ланка оборонно-промислового комплексу Росії, яка відповідає за виробництво та модернізацію критично важливих систем радіолокації, управління та озброєння.

Агент "Атеш" протягом року діє там на постійній основі та передає систематично відомості конфіденційного характеру. Джерело продовжує перебувати на підприємстві, його особу не розкрито.

Партизан, зокрема, зміг отримати інформацію про комплекс "Бал-Е": конфігурацію пускової установки, включаючи внутрішні схеми зв'язку між модулями наведення та обчислювальним центром.

"Система частково модернізована під ракети Х-35УЕ. Також зафіксовано зміни у захисті від РЕБ та адаптації комплексу для розгортання у нестандартних умовах", – розповіли в "Атеш".

Також агент передав опис тактико-технічних характеристик останньої модифікації корабельної РЛС "Позитив-МЕ1.2": дальність, сектор огляду та кількість цілей, що одночасно відстежуються, схеми цифрової обробки сигналу, методи підвищення точності в умовах РЕБ та алгоритми внутрішньої самодіагностики.

Передана й документація на дослідні зразки джерела безперебійного живлення потужністю до 1000 кіловат, розроблені для об'єктів Військово-морського флоту.

"На етапі заводських випробувань було зафіксовано збої, не відображені у відкритих зведеннях. Відмови стосувалися блоків перетворення та систем охолодження", – також розповіли в "Атеш".

Кадри із заводу "Тайфун" / Фото "Атеш"

Окрім того, там додали, що зафіксовано початок робіт над системою морського радіовиявлення із модульною архітектурою, орієнтованою на мобільні платформи.

Також триває створення експортної версії РЛС, заявленої як "цивільна навігаційно-метеорологічна станція". Але її внутрішні параметри свідчать про подвійне призначення.

Усі отримані від джерела матеріали передано до відповідних структур Сил оборони України.