Кілер ФСБ намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради: його затримала СБУ

Російський агент намагався вбити одного із посадовців Мелітопольської міськради. Його планам вдалося запобігти.

Кілера ФСБ, який намагався вбити одного із посадовців Мелітопольської міськради, затримали працівники СБУ. Затриманий дочекався посадовця у під’їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові.

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Фігурант ще до вторгнення був у російській в'язниці

Попри численні травми, потерпілий вижив.

Правоохоронці встановили, що фігурант діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у багатоквартирній будівлі, де проживав чиновник.

Після того, як вчинив злочин, чоловік планував виїхати на окуповану територію Запорізької області через територію ЄС. Для того, аби перетнути кордон, збирався використати одну зі "схем для ухилянтів".

Співробітники Служби безпеки оперативно встановили місцеперебування фігуранта затримали його на спробі втечі.

Зловмисником виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. У поле зору окупантів чоловік потрапив, коли ще до повномасштабного вторгнення відбував покарання в російській в'язниці за умисне вбивство.

Пройшов спеціальні курси від ФСБ

Остаточно його завербували у червні 2024 року його остаточно завербували і відправили на курси спеціальної підготовки у навчальному центрі ФСБ на тимчасово окупованій частині території регіону.

Під керівництвом інструкторів ворожої спецслужби агент займався вогневою підготовкою, технікою ножового бою та відпрацьовував заходи конспірації.

У Запоріжжі він видав себе за переселенця. Після приїзду до міста він розпочав відстежувати адреси роботи та проживання своєї жертви, а також основні маршрути її пересування.

Також агент постійно змінював адреси орендованих помешкань, а зв'язок зі своїм російським куратором здійснював через вигадані нікнейми в анонімному чаті месенджера.

У разі вбивства українського посадовця, окупанти обіцяли йому передати будинок у Мелітополі, що належав місцевим мешканцям, які вимушено покинули його через окупацію.

Йому оголосили підозру у держзраді та замаху на умисне вбивство. Йому загрожує довічне з конфіскацією майна.