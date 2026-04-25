Коригував удари по Краматорську і підпалив техніку ЗСУ: СБУ затримала російського агента

СБУ викрила та затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який передавав координати для обстрілів Краматорська. Також він відстежував і підпалював бронетехніку українських військових.

Зраднику загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили в СБУ.

Що відомо про затримання?

Служба безпеки України викрила на Донеччині ще одного агента ГРУ, який працював на користь ворога в прифронтовому Краматорську.

За даними слідства, зловмисник передавав російській стороні координати для нових обстрілів міста, а також відстежував місця дислокації українських військових і техніки. Окрім цього, він здійснив підпал бронемашини ЗСУ, яка виконувала бойові завдання на передовій.

Також встановлено, що фігурант був учасником місцевого угруповання, яке займалося мародерством на місцях ворожих обстрілів. У поле зору російських спецслужб він потрапив через активність у телеграм-каналах, де публічно підтримував кремлівський режим.

За винагороду агент погодився співпрацювати з ворогом. Він обходив місто, збирав розвіддані та передавав їх своєму куратору. Для цього використовував смартфон, який вилучили під час обшуків.

Правоохоронці затримали його за місцем проживання, а також вжили заходів для убезпечення позицій Сил оборони в зоні його діяльності.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



СБУ затримала російського агента / СБУ

Важливо! СБУ запровадила новий короткий номер гарячої лінії 1516 для безкоштовних дзвінків по всій Україні. Саме на цей номер рекомендується повідомляти про підозрілу діяльність, особливо на тлі зростання активності російських спецслужб.

