Готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України: СБУ затримала російського агента

СБУ на Харківщині затримала російського агента, який збирав дані для підготовки атаки Росії по одній з найбільших ТЕС України. Чоловік також підтримував окупантів та публікував прокремлівські коментарі в телеграмі.

Слідчі зазначили, що завдання російських сил виконував завербований мешканець Чугуївського району. Про це повідомила СБУ.

Дивіться також Хотів влаштуватися на оборонний завод: СБУ викрила російського агента

Як харків'янин почав працювати на Росію?

Правоохоронці встановили, що зловмисник отримував доручення від російського куратора. Чоловік мав з'ясувати технічний стан ТЕС після останнього обстрілу окупантів.

Завданням агента також було оглянути територію об'єкта на наявність систем ППО. Усі дані він збирав під час прогулянок містом та спілкування зі знайомими.

СБУ працювали на випередження і затримали зрадника ще до того, як той надіслав звіт росіянам. Під час обшуків у чоловіка знайшли телефон з усіма доказами співпраці з ворогом.

Кремлівському агенту повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні даних про переміщення або розміщення ЗСУ під час воєнного стану. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що ще відомо про успішні операції СБУ?