Шпигував за оборонними заводами: СБУ затримала російського агента

СБУ провела успішну операцію із затримки російського агента на Закарпатті. Чоловік шпигував за оборонними заводами та збирав інформацію про працівників підприємства.

Про це повідомили в СБУ.

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Як СБУ викрила агента Кремля?

Шпигуном виявився завербований ворогом мешканець Закарпаття. Він стежив за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України.

Агент збирав дані про місцеперебування таких компаній та про види та обсяги їхньої продукції. Також зловмисник намагався отримати інформацію про працівників підприємства.

Російське ГРУ планувало використати ці дані для ударів по підприємствах ОПК України та атак на посадовців компаній, зокрема інженерів-розробників.

Для виконання завдання агент під виглядом "професійного інтересу" випитував інформацію у колишніх колег, які працюють на підприємствах.

За даними слідства, зібрані відомості він передавав російській воєнній розвідці через батька, який мешкає в Калінінграді та співпрацює з ворожими спецслужбами.

Згодом агент мав влаштуватися на інше оборонне підприємство для збору нових даних, а куратори з ГРУ обіцяли попереджати його про можливі удари через кодові повідомлення.

Втім, контррозвідка СБУ викрила агента та не допустила його працевлаштування на інше підприємство ОПК, а також убезпечила оборонні об'єкти України.



Слідчі вилучили в агента зброю та техніку / Фото СБУ

Під час обшуків у шпигуна вилучили мобільні телефони з усіма доказами співпраці з Росією, а також зброю та боєприпаси. Зловмиснику повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Що ще відомо про успішні операції СБУ?

СБУ викрила депутата Херсонської обласної ради та трьох його спільників. Вони вели бізнес на Лівобережжі Херсонщини за законами Росії та сплачувати податки до бюджету ворога.

Зловмиснику повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Він перебуває під вартою. Троє інших фігурантів наразі переховуються на ТОТ Херсонщини. Тому їм заочно повідомили про таку ж підозру.

Служба безпеки України затримала в Одесі агента російської воєнної розвідки. Ним виявився ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП), який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року.

Крім того, клірик "зливав" окупантам інформацію про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, включно з особливостями її захисту. Вже після ворожого удару по об'єкту він інформував ГРУ про наслідки ураження.