СБУ затримала двох російських агенток, які готували теракт біля Майдану Незалежності

У центрі Києва Служба безпеки України запобігла терористичному акту, затримавши двох жінок, які працювали на російські спецслужби та планували підірвати автомобіль українського військовослужбовця.

Про це повідомили в СБУ.

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Як СБУ затримала російських агенток?

Зловмисниці діяли за вказівками російських кураторів, намагаючись спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення.

Агентки Кремля планували підірвати українського захисника у його автомобілі, який був припаркований біля пішохідної зони Майдану Незалежності.

Проте співробітники СБУ виявили встановлений на машині GPS-трекер ще до спроби закласти вибухівку. Це дозволило правоохоронцям завчасно викрити задум ворога та затримати обох зрадниць.

Правоохоронці затримали агенток Росії / Фото СБУ

Маскування під бабусю та перуки: як готували теракт

Як з'ясувало розслідування, обидві затримані діяли окремо, а завербували їх через знайомих у Росії. Одна з агенток – безробітна мешканка Сумщини.

За обіцянку "легких заробітків" вона прибула до Києва, оселилася в готелі та власноруч виготовила саморобний вибуховий пристрій за відеоінструкцією куратора.

Готову бомбу вагою майже 6 кілограмів жінка сховала у схроні на одному зі столичних кладовищ, замаскувавшись по дорозі під літню жінку в хустці з квітами.

Забрати вибухівку з тайника і закріпити її під авто військового мала інша агентка – колишня власниця кондитерського магазину в Севастополі.

Після того як її бізнес в окупованому Криму зазнав краху, російські спецслужби запропонували жінці "розв'язувати фінансові проблеми" в обмін на співпрацю.

Вона прибула до Києва, де шпигувала за військовим та вивчала його маршрути. Під час обшуків у неї вилучили перуку, яку вона планувала використати під час мінування.

Одну з фігуранток затримали "на гарячому", коли вона прийшла забирати бомбу зі схованки. Іншу спільницю виявили за місцем її проживання. Наразі обидві зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави.

Яке покарання загрожує зрадницям

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

за державну зраду в умовах воєнного стану;

за пособництво та готування до вчинення терористичного акту;

за незаконне виготовлення та поводження з вибухівкою.;

Обом зловмисницям загрожує довічне позбавлення волі.

Що ще відомо про успішні операції СБУ?

СБУ та Нацполіція затримали ворожих шпигунів, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва. Зловмисники після "роботи" планували одразу поїхати до Росії.

Зловмисники заклали запалювальний пристрій, який мав спричинити вибух генераторної установки біля адмінкорпусу. Активувати його агенти планували дистанційно.

Служба безпеки України затримала коригувальницю вогню в Дніпрі. Нею виявилась місцева безробітна. Після вербування зловмисниця пройшла агентурний інструктаж. Одним з завдань зрадниці було відстежувати локації та технічний стан трьох оборонних компаній Дніпра