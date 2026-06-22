Готували теракт у центрі Києва: СБУ затримала двох російських агентів

СБУ та Нацполіція затримали ворожих шпигунів, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва. Зловмисники після "роботи" планували одразу поїхати до Росії.

Про це повідомили в СБУ.

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Як СБУ затримала російських агентів?

Зловмисники заклали запалювальний пристрій, який мав спричинити вибух генераторної установки біля адмінкорпусу. Активувати його агенти планували дистанційно.

Після закладання вибухівки агенти вирушили пасажирським потягом на Чернігівщину, звідки планували втекти за кордон через річку на надувному човні. Правоохоронці завчасно викрили їх та затримали зловмисників просто у поїзді.

Російськими агентами виявилися завербовані ФСБ мешканці Києва. Один з них мобілізований, який пішов у СЗЧ, а інший – столичний маркетолог.

Агенти Кремля готували теракт у Києві / Фото СБУ

Обидва публікували у соцмережах коментарі у підтримку Росії. Кремлівські куратори надали зловмисникам інструкцію із виготовлення запалювального пристрою, який агенти заклали у Шевченківському районі.

Для спостереження за місцем майбутнього теракту агенти встановили навпроти замасковану камеру з віддаленим доступом для ФСБ. Також вони підготували другий вибуховий пристрій, щоб після основного вибуху знищити камеру та інші докази.

Під час обшуків СБУ вилучила у зловмисників телефони з усіма доказами співпраці із Росією, а також надувний човен. Обом повідомили про підозру у закінченому замаху на вчинення терористичного акту. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Що ще відомо про успішні операції СБУ?

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Київщині агентку ФСБ, яка коригувала ворожі удари та розмістила "відеопастки" на Київському морі.

Наведенням російських дронів та ракет займалася завербована ворогом безробітна мешканка Чорноморська. Під виглядом туристичної поїздки вона приїхала до готельного комплексу на узбережжі Київського моря, де оселилася в номері з видом на водосховище.

СБУ у Дніпрі викрила агента російських спецслужб. Чоловік коригував удари російських військ по Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.