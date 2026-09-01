Агенція оборонних закупівель отримала тимчасового очільника

Артема Романюкова призначили тимчасово виконуючим обов'язки керівника Агенції оборонних закупівель ДОТ. Йому окреслили низку головних завдань.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Що відомо про нового очільника?

Рішення призначити Романюкова підтримала Наглядова рада агентства. Він має багаторічний досвід роботи у сфері електронних закупівель. Раніше працював у системі Prozorro, а також обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім того, Романюков працював у Міністерстві оборони, де займався розвитком конкурентних процедур закупівель та переведенням відповідних процесів в електронну систему.

За його участі також були запущені низка цифрових сервісів для військовослужбовців і військовозобов'язаних, зокрема застосунки Резерв+ та Армія+, електронний рапорт і військово-обліковий документ.

У Міноборони зазначили, що серед ключових завдань нового тимчасового керівника Агенції оборонних закупівель – продовження переходу оборонних закупівель на тендерні процедури, подальша цифровізація процесів та посилення антикорупційної роботи.

Пріоритетом роботи було визначено безперебійне забезпечення українського війська. Досягти цього планують завдяки підвищенню прозорості закупівель, ефективному використанню бюджетних коштів і мінімізації корупційних та інших ризиків.