Агентура Кремля: які депутати в Європарламенті голосували проти України

Європарламент закликав ЄС працювати над тим, аби надати Україні статус кандидата на вступ у Євросоюз. Проте під час голосування було 13 "проти" та 26 "утрималися".

На своїй сторінці у телеграм Сергій Лещенко опублікував список цих людей та з яких вони країн.

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"Депутати Європарламенту, які проголосували напередодні проти України. Агентура Кремля сама вийшла із засідки", – підписав Лещенко.



Дивіться список / Фото телеграм

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