Агентура Кремля: які депутати в Європарламенті голосували проти України
2 березня 2022 , 15:34Читать новость на русском
Джерело:телеграм ЛЕЩЕНКО ТУТ
Європарламент закликав ЄС працювати над тим, аби надати Україні статус кандидата на вступ у Євросоюз. Проте під час голосування було 13 "проти" та 26 "утрималися".
На своїй сторінці у телеграм Сергій Лещенко опублікував список цих людей та з яких вони країн.
Важливо Від початку повномасштабного вторгнення загинули вже понад 2000 мирних українців
"Депутати Європарламенту, які проголосували напередодні проти України. Агентура Кремля сама вийшла із засідки", – підписав Лещенко.
Дивіться список / Фото телеграм
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!