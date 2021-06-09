Агонія "донецьких" на ринку "Столичний" є намаганням "відбілити" незаконні дії, – адміністрація

В ЗМІ почало тиражуватись повідомлення представників "єнакієвської мафії", що стосується ринку "Столичний", мовляв, вони за допомогою юриста Антона Арєф'єва виграли якісь суди.

Однак, така інформація не має жодних підтверджень і є маніпуляцією, вказують представники чинних власників ринку.

Апеляційний суд наразі відмовив у задоволені будь-яких вимог самопроголошених "представників адміністрації ринку", зокрема, щодо Рустема Абдукадирова, фактично, підтвердивши незаконність його перебування на посаді "директора".

Станом на сьогодні, згідно з рішенням Апеляційного суду, єдиним законним директором ринку "Столичний", який значиться в усіх державних реєстрах є Сергій Головня.

Водночас проти Рустема Абдукадирова порушено кримінальне провадження внаслідок доведення ринку "Столичний" до фіктивного банкрутства. Що є черговим злочином, за який доведеться нести відповідальність.

Зокрема, за участі Абдукадирова були підписані дві угоди з нікому невідомими одеськими компаніями "Еліт Торг Компані" та "Фірма "Надія" на поставку металоконструкцій на загальну суму майже 177 млн гривень.

Товар ринок так і не отримав, але одеські фірми звернулися до господарських судів з позовами про стягнення з ринку заборгованості.

Також, пізніше "Столичний" в особі Абдукадирова придбав у ТОВ "Донбаська вугільна компанія" (кінцеві власники – Юрій Іванющенко й Іван Аврамов) сумнівні інвестиційні сертифікати на загальну суму 98 млн гривень. А операційну діяльність "Столичного" перевели на новостворену компанію "Продовольчий хаб Столичний", фірму зі статутним капіталом в 10 тис. грн.

Таким чином, всього за два місяці на ринок "поклали" майже 300 млн грн фіктивних боргів, забрали всі доходи від операційної діяльності та перевели чи не всі розрахунки в готівку, з якої не сплачувалися податки, а всі кошти, як стверджують ЗМІ, спрямовувалися на фінансування сепаратистів і війни на Сході країни.

Так "донецькі", в особі самопроголошеного директора Абдукадирова, який захопив ринок "Столичний" "господарювала" на ньому.

Це зокрема детально описано в відеосюжеті 24 каналу: Як люди Юри Єнакієвського захопили та знищують ринок "Столичний" – журналістське розслідування.