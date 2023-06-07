Аграрний комітет врахує претензії бізнесу щодо законопроекту про об’єднання сільгоспвиробників

В Раді створять робочу групу та заслухають об’єднання, які проти законопроєкту "Про об’єднання сільгосптоваровиробників".

Комітет з питань земельної та аграрної політики Верховної Ради не виноситиме законопроєкт №8149 "Про об’єднання сільгосптоваровиробників" на друге читання, поки не заслухає зауваження громадських об’єднань щодо цієї ініціативи. Про таку домовленість повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур після зустрічі з головою аграрного комітету парламенту Олександром Гайду.

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У Раді заслухали претензії щодо законопроєкту 8149

"Сьогодні голова аграрного комітету ВР Олександр Гайду провів робочу зустріч з бізнес-асоціаціями, де заслухав претензії щодо відверто корупційного законопроєкту 8149. Він повідомив, що наші зауваження опрацюють до другого читання. Для цього створять робочу групу і заслухають інші об’єднання, які проти законопроєкту. Ми сподіваємося, що ініціатива буде значно відредагована або скасована", — відзначив Дідур.

Він додав: СМПУ вважає, що законопроєкти 8149, 9162 та 9163, які наразі проштовхуються в парламенті — ланки одного ланцюга, який працюватиме на певні групи, лояльні до міністра. Подається це під виглядом прагнення до євроінтеграції, але нічого спільного з тим не має. Тому допустити прийняття цих ініціатив в нинішньому вигляді не можна.

Нагадаємо, законопроєкт 8149 викликав протест у більшості асоціацій переробників та у агровиробників. Проти нього виступила Американська торгова палата. Обʼєднання підприємців побоюються, що запровадження ініціативи призведе до ручного керування бізнес-асоціаціями через лояльне до міністра Миколи Сольського міжгалузеве репрезентативне об’єднання, яке призначатиме міністерство.