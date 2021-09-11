В аграрній сфері є 2 – 3 олігархи, – Данілов пояснив, звідки вони з'явилися

Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні є щонайменше 2 – 3 олігархи в аграрній сфері. Вони, за словами секретаря РНБО, накопичили статки завдяки забороні вільного продажу землі.

Як зазначив Данілов на конференції YES Brainstorming, олігархи у цій сфері працюють доволі акуратно.

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Водночас секретар РНБО не назвав імена цих земельних олігархів. Додавши, що вони – "чемні люди", які десятки років користувалися можливістю та корумпували нашу Верховну Раду. Зрештою, вони досягли мети – парламент постійно відмовляв у вільному продажі землі.

Але ми маємо сьогодні вже щонайменше 2 – 3 олігархи саме в аграрній сфері, які побудували свою систему завдяки нашому законодавству. У грудні це було як "Отче наш", що наші депутати кажуть: "Ні, ви не можете розпоряджатися своєю власністю, ви маєте бути нібито власниками із забороною розпоряджатися своїм майном",

– зауважив Данілов.

Що потрібно знати про ринок землі

В Україні з 1 липня 2021 року офіційно скасували мораторій на продаж аграрної землі. Це не стосується земель, що перебувають у власності держави. Згідно із законом:

Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше розповідав, що уряд очікує залучити до 10 мільярдів доларів додаткових інвестицій через початок роботи ринку сільськогосподарських земель.