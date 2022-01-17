Агресія Росії: повторення 2014 року вже не буде

Мене зараз хвилюють не розбірки довкола "справи Порошенка", а тривожна пауза, що виникла після інтенсивних переговорів США та НАТО з Росією. Далі читайте російською.

Сценарии агрессии

Путин ожидаемо получил жесткое "Нет" в ответ на свои ультиматумы и хамские "хотелки".

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Но если он и дальше будет продолжать "психическое" давление на Запад и Украину, пугая войной против Украины, тогда есть реальный риск военной авантюры.

То есть, от виртуального запугивания он может перейти к реальным военным действиям, либо по сценарию 2008 года (как в войне против Грузии), либо уже в знакомом для нас формате гибридной войны, но в обостренном и горячем варианте (как в 2014 году и в начале 2015 года).

Украина стала другой

Нас могут принуждать к "минскому миру" на своих условиях, а Запад – к геополитическим уступкам. Но повторения 2014 года (в виде "компромисса" на российских условиях) не будет, ни со стороны Украины, ни со стороны Запада.

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Зачем повторять допущенные тогда ошибки. Скорее, раскол с Россией, возникший в 2014 году, только углубится.

Очень хочется надеяться, что в Кремле хватит ума не пойти на военные авантюры.

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