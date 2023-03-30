Злий клоун Соловйов: психолог розібрав виступи пропагандиста

В Росії не зупиняється машина пропаганди, а її головні пасажири, як то Владімір Соловйов, продовжують плюватися жовчю у своїх прямих ефірах. Тут що не день – то нові одіозні "перли". І розраховані вони на людей без критичного мислення та з низьким рівнем інтелекту.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Він розібрав декілька "виступів" пропагандиста Соловйова і дійшов дуже цікавих висновків щодо його агресій.

Дивіться також Пропагандистам "боляче" через ордер на арешт Путіна: в ефірі Соловйова їм "зірвало дах"

В найкращих традиціях Геббельса

Владіміру Соловйову не дає спокою нацистська Німеччина. Він щоразу намагається приплести її до України та безпосередньо Володимира Зеленського. Це розраховано безпосередньо на російську аудиторію та її відчуття, або те, що від них залишилося. І ці вкиди злого клоуна вона залюбки з’їдає.

"Тут дуже простий зв’язок: Зеленський – німецька мова – Адольф Гітлер. Він грає на почуттях про фашизм. На мій погляд, це "білими нитками шито". Але російська спільнота все з’їдає", – прокоментував Попов.

Дмитро Попов про комплекси та страхи Соловйова: дивитись відео

Соловйов застряг у дитинстві

Коли дорослі говорять, діти мовчать. Росія залишилися за бортом багатьох адекватних політичних спільнот. Тому не дивно, що головним пропагандистам Кремля так заздрісно дивитися на зустрічі керманичів цивілізованих європейських країн. Їм нічого більше не залишається, як коментувати зовнішній вигляд поважних осіб і порівнювати їх з персонажами мультфільмів.

"Соловойов назвав європейських лідерів "троє із ларца одінакових с ліца". Це про негативних персонажів старого радянського мультфільму, які не вміють нічого робити, а якщо і беруться за щось, то результат поганий. Ось таку паралель проводить Соловйов. Це розраховано на тих, хто бачив цей мультфільм", – пояснив кандидат психологічних наук.

Здається, хтось застряг навіть не в підлітковому віці.

Розвішування ярликів як маніпуляція

Недолугий образ клоуна Соловйов підкріплює рівнем низького інтелекту. Важко уявити питання, на яке б він зараз міг відповісти цензурно. У цьому потоці свідомості одіозний діяч умовно "роздає ярлики", за якими російська аудиторія зі своїм низьким рівнем інтелекту надалі буде сприймати сучасний світ. Це стосується "поняття сатанинський захід", наводить приклад Дмитро Попов, який Соловйов дуже часто використовує у своїх "рєчах".

Цей ярлик допомагає відокремити "дуже чемну і православну" Росію, яка вбиває мирних, але робить це по-православному, скрєпно, від Західу, який нікого не вбиває на теренах Росії. Він чомусь сатаніст. Це теж ярлик. Така примітивна пропаганда і маніпуляція розрахована на людей без критичного мислення і з дуже низьким рівнем інтелекту. В Росії таких більшість,

– підкреслив він.

Возвеличення за рахунок інших

Виходячи зі слів Дмитра Попова про рівень інтелекту росіян, Соловйов вміло користується цим. Зокрема, принцип "принижуй і домінуй" – це мастхев у "спілкуванні" з підписниками. Але він не простий.

"Таким чином він дає інформацію спецслужбам, що захищає Путіна. А всі, хто наважився його критикувати, – шматки лайна, як він сам висловлюється в своїх ефірах. Я чув, що після того як він когось ображає, є команда блокувати цю людину без жодної відповідальності", – відмітив експерт.

"Інформаційний" терор Соловйова: істерики за березень