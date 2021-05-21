В "Агро Газ Трейдинг" заявляють про фабрикування кримінальної справи проти неї з боку ДФС

Компанія "Агро Газ Трейдинг", яка постачає газ для Одеського припортового заводу за давальницьким договором, заявляє про фабрикацію кримінальної справи з боку Державної фіскальної служби.

У АГТ вказують, що слідство оперує маніпулятивними даними з мережі інтернет, які лягли в основу звинувачення компанії в ухиленні від сплати податків. Відповідна заява розміщена на сайті "Агро Газ Трейдинг".

"13 квітня 2021 року Державна фіскальна служба відкрила проти ТОВ "Агро Газ Трейдинг" кримінальну справу за нібито протиправні дії компанії, які привели до ухилення від сплати податків на 41 млн грн. Протягом травня, незважаючи на відсутність будь-яких попередніх запитів, правоохоронці вдалися до обшуку в офісних приміщеннях ТОВ "Агро Газ Трейдинг", під час якого були вилучені документи, які вже неодноразово надавались компанією правоохоронним і контролюючим органам", – сказано в заяві.

У АГТ заявляють, що оперативники ДФС тиснули на гендиректора компанії, проводячи стеження за його житлом і автомобілем. Крім того, в кабінеті гендиректора після обшуків було виявлено прослушку, про що подано заяву в поліцію.

АГТ підкреслює, що версія слідства не містить реальних фактів і доказів.

"Правоохоронний орган інкримінує ТОВ "Агро Газ Трейдинг" незаконний збут надлишків карбаміду, виробленого на потужностях АТ "Одеський припортовий завод", і ухилення від сплати податків. Однак слідство не має оперативних даних, свідчень свідків або контрольних закупівель, які могли б підтвердити даний факт. Версія слідства ґрунтується на інформації, взятій з зарубіжних сайтів в мережі Інтернет і спекулятивних припущеннях уповноважених осіб ДФС щодо обсягу придбаного в 2020 році природного газу та обсягів реалізованої продукції за цей же період", – заявили в АГТ.

У АГТ вказують, що компанія щомісяця проходить документальні перевірки, що проводяться податковими контролерами ДФС, а також щорічні незалежні аудиторські перевірки.

"Проти ТОВ "Агро Газ Трейдинг" фабрикується кримінальна справа, не підкріплена жодними доказами і яка не має відношення до правового та судового розгляду питання і встановлення фактів", – резюмували в АГТ.