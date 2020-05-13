В Одеській області найсильніша посуха з 1947 року: страшна загроза врожаю

Голова Одеської ОДА Максим Куций заявив, що Одеська область перебуває на межі критичної та небезпечної ситуації. Через найпотужнішу посуху за останні 70 років регіон може втратити півмільйона гектарів озимих, тобто понад 50% усіх посівів.

Фермери кажуть, що такої страшної посухи на Одещині не було з часів 1947 року, написав у фейсбуці Михайло Куций.

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Якщо у 2019 році ми зібрали 3,7 мільйона тонн урожаю, то цього року, за прогнозами, зможемо вийти на 1,2 мільйона тонн,

– зазначив очільник області.

Та додав, що регіону загрожує загибель півмільйона гектарів озимих через посуху. А це більше, ніж 50% від усіх посівів в регіоні.

За його словами, 13 травня він зустрічався з фермерами Болградського району. Разом вони оцінювали масштаби збитків та можливі загрози. Аграрії вже другий рік поспіль страждають від засухи та можуть втратити до 2 мільйонів гривень.

Куций наголошує, що основне завдання – запобігти банкрутству фермерів та забезпечити регіону продовольчу безпеку.

Що для цього роблять

До уряду скерували кілька звернень, очікують на його допомогу;

ОДА звернулася до банків, аби ті відстрочили погашення кредитів або надали пільгові умови для аграріїв.

До слова, складна ситуація з посухою призвела до самогубства місцевого фермера.

Що відомо про фермера, який вчинив самогубство