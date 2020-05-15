5 тысяч гривен за гектар: как Правительство планирует спасать аграриев

Кабинет министров Украины может заплатить каждому аграрию за потерянный урожай до 5 тысяч гривен за гектар.

Если предприниматели аграрно-промышленного комплекса Украины потеряют урожай озимых или яровых зерновых культур из-за неблагоприятных погодных условий, то смогут получить компенсацию в размере 4,5-5 тысяч гривен за гектар. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, сообщает УКАБ.

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Очень важно – эта финансовая помощь будет безвозвратной и разовой, говорит Высоцкий. Благодаря этому, аграрии смогут рассчитаться с пайщиками, оплатить налоги и запланировать посевную-2020/2021.

Как фермерам получить помощь?

Замминистра уточнил, что очень важно "сделать инструмент получения помощи максимально простым". Для этого аграрии, которые хотят получить помощь, должны "подтвердить статус, предоставить статистику площадей, подтверждение от Гидрометцентра о форс-мажорных погодных обстоятельства и актирование земель, которые делают комиссии на уровне местных администраций".

В Кабмине считают, что урожайные убытки из-за природных условий являются форс-мажором. Поэтому аграриям нужно выделить компенсационные средства.

Всем ли хватит денег?

Государство в ближайшее время планирует выделить для поддержания агросектора 4 миллиарда гривен. Но такая сумма, считает Высоцкий, "не может решить вопрос".

Он сделал простой подсчет: по предварительным данным, Украина в этом году уже имеет 410 тысяч гектаров площадей с потерянными посевами. Умножаем гектар на 5 тысяч гривен – и уже сейчас получаем около 2 миллиардов.

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Что говорит статистика?

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, на начало мая 2020 года, только от засухи в южных регионах Украина потеряла 234 тысяч гектаров посевов озимых культур (2,6%).

В частности, в Одесской области, по предварительным расчетам, уже потеряно 148 тысяч гектаров посевов (15% всех площадей озимых культур области). Очень впечатляющие данные относительон погибшего озимого рапса – 62%. "Минусы" озимой пшеницы – 10%, ячменя – 21%.