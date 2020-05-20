7 тысяч евро с гектара: как зарабатывать на овощах и фруктах

Украинские аграрии могут зарабатывать больше, чем в Европе, если государство поможет малому бизнесу.

Такое мнение высказал агропредприниматель Тарас Барщовский в комментарии Latifundist.com. Для этого власть должна стимулировать развитие малого фермерства, и тогда украинская экономика будет развиваться, а они вернутся домой.

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Чтобы поддерживать семьи и зарабатывать с гектара не 300 евро на зерне, а 3 – 7 тысяч на выращивании овощей и фруктов и не ездить на заработки, украинцы должны получить от государства маленький толчок,

– говорит Барщовский.

Он считает, что 4 миллиарда гривен, которые Кабмин планирует вложить в этом году в сельское хозяйство, надо направить на развитие малого фермерства. Потому что проблема этого сектора аграрного бизнеса в том, что его никто не поддерживает.

У нас сельское хозяйство воспринимают, как крупного латифундиста. 10 тысяч гектаров – ничто. Только если у тебя уже 100 тысяч гектаров, то ты в тренде.

Барщовский считает, что 100 тысяч гектаров в одних руках – это "убийство украинского села, потому что их обрабатывает несколько комбайнов, а для людей, которые живут в этом селе, нет работы". Для сравнения он привел пример ближайшего соседа – Польши, где, по его данным, средний надел составляет 3 – 5 гектаров на семью.

Бизесмен также сравнил уровни урожаев в Польше и Украине.

На овощах, если с умом подойти к технологии выращивания, вполне можно заработать. Например, красная свекла. При одинаковой площади посева украинские фермеры получают по 10 – 15 тонн с гектара, а поляки – до 90 тонн! Вот вам эффективность!

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Сколько заработают сезонные работники?

Украинские фермеры готовы платить сезонным работникам в полтора раза больше, чем они могут получить за границей, например, в той же Польше. Об этом говорят многие аграрии, уверяет руководитель сельскохозяйственного кооператива "Дары Черниговщины" Андрей Билый.

Иностранные фермеры платят работникам около 800 гривен в день при условии выполнения ежедневного плана сбора ягод в 90 – 100 килограммов. В сезон украинские фермеры готовы платить 1200 гривен в день, если человек будет работать с такой же производительностью,

– говорит фермер.