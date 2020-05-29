Кабмин Украины пообещал работникам сельского хозяйства возмещение за потерянный из-за засухи урожай. Но сейчас они не могут получить компенсации.

Кабинет министров Украины в начале мая сообщил, что готовится алгоритм выплаты компенсаций сельскохозяйственным производителям, которые понесли убытки из-за неблагоприятных погодных условий. Эти возмещения должны выплачиваться из резервного фонда бюджета. Однако на сегодня нет утвержденного порядка выдачи безвозвратной помощи, пишет сайт Kurkul.com, ссылаясь на источники в аграрном секторе.

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Поэтому органы исполнительной власти в настоящее время продолжают руководствоваться постановлением КМУ от 29 марта 2002 года №415. Этот документ определяет Порядок использования средств резервного фонда бюджета и указывает: средства из резервного фонда частным агрофирмам выделяются через главных распорядителей бюджетных средств только на условиях возвратности.

О чем говорится в постановлении КМУ?

Цитируем:

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера, которая нанесла ущерб посевам, или привела к их гибели, а сельхозтоваропроизводитель претендует на получение компенсации из резервного фонда государственного бюджета, ему нужно предоставить в райгосадминистрацию пакет соответствующих документов:

обоснование необходимости и объемов дополнительных средств

акт обследования посевов

документы, подтверждающие полученные суммы страхового возмещения или объяснения о причинах отказа от страхования

перечень первоочередных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".

Какова процедура фиксации выплат?

Райгосадминистрации на местах, в соответствии с Порядком использования средств резервного фонда, проводят заседания комиссий по вопросам чрезвычайных ситуаций и делают вывод о размерах общих убытков на основе представленных фермерами документов. Дальше начинает работать цепь: райгосадминистрации соответствующее обращение в ОГА, а ОГА в Кабмин. Там обобщают информацию, делают свое заключение и готовят проект распоряжения КМУ о выделении средств из резервного фонда.

Подробнее о компенсации аграриям за потерянный урожай и подробности постановления КМУ читайте в статье 24 канала "Деньги будут: как Кабмин будет компенсировать убытки аграриям".