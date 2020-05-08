COVID-19 не помешает? Каким будет предложение зерновых в мире

Основной прирост обеспечат пшеница, кукуруза и ячмень, а общий объем потребления риса в мире может на 0,7 процента превысить рекордный уровень сезона 2018-2019 годов.

Предложение зерновых в мире сохраняется на достаточном уровне, несмотря на негативные последствия COVID-19, говорится в ежемесячном отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

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Объем производства зерновых в мире в 2019 году все еще ожидается на уровне около 2 720 млн тонн, что на 65,3 миллиона тонн (2,5 процента) выше, чем в менее урожайном 2018 году, причем основной прирост обеспечат пшеница, кукуруза и ячмень,

– считают эксперты.

В то же время в результате негативных последствий COVID-19 для экономического роста, энергетических рынков и, частично, спроса на корма, прогноз по потреблению зерновых в мире в сезоне 2019-2020 годов был снижен на 24,7 миллиона тонн по сравнению с апрельскими ожиданиями.

Такое сокращение в основном связано с пересмотром в сторону понижения на 22,4 миллиона тонн прогноза по потреблению кукурузы в сезоне 2019-2020 годов, прежде всего в Соединенных Штатах и ​​Китае, где произошло резкое снижение спроса на кукурузу с кормовой и промышленной целью.

Что будет с потреблением кукурузы в мире? В сезоне 2019-2020 годов может оказаться почти на 9 млн тонн (0,8 процента) ниже, чем в сезоне 2018-2019 годов, тогда как общее потребление фуражных зерновых по сравнению с уровнем сезона 2018-2019 годов снизится незначительно.

Прогноз по общему уровню потребления пшеницы в мире в сезоне 2019-2020 годов был также снижен вследствие сокращения использования в промышленных целях, прежде всего в Европейском Союзе, на фоне некоторого повышения прогноза по Канаде.

В то же время, учитывая ожидаемый рост потребления в пищевых целях, общий объем потребления пшеницы в мире в сезоне 2019-2020 годов может превысить уровень предыдущего сезона на 9 млн тонн (1,2 процента).

В результате снижения прогнозов по продовольственному потреблению в Нигерии на фоне ожидаемого сокращения промышленного использования в Китае прогноз потребления риса в мире в сезоне 2019-2020 годов были снижены на 1,5 миллиона тонн.

Несмотря на пересмотр, общий объем потребления риса в мире может на 0,7 процента превысить рекордный уровень сезона 2018-2019 годов, главным образом вследствие увеличения потребления в пищевых целях в Азии.