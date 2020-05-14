80% посевов пропали из-за засухи в Одесской области

Вследствие засухи в Одесской области потеряно 80% посевов. На сегодня фермеры, товаропроизводители-единоличники оформляют специальные документы на списание посевов для того, чтобы отчитаться перед статистикой, а также им нужно выплатить деньги за паи.

Это нужно в случае, если будет компенсация или другие выплаты со стороны государства. Для того, чтобы собрать пакет документов, нужно потратить время и собственные средства. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Одесской области Владимир Варбанец.

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Он пояснил, что, например, справка из Гидрометцентра о состоянии погоды в регионе стоит до тысячи гривен, справка из статистики – 700 или 800 гривен.

"Торгово-промышленная палата должна была брать 4 200, но кажется Кабмин отменил эту плату", – отметил Владимир Варбанец.

По его словам, на сегодня основными проблемами являются:

как рассчитаться с "пайщиками";

как подготовить почву под будущий урожай. Ведь если не будет влаги и дождей, то фермеры не смогут сеять. То есть, землю только подготовят на осень;

где взять семена.

"Сейчас власти нужно каким-то образом готовить семенной фонд для Одесской области. Сейчас работают порты, которые отправляют за границу пшеницу, кукурузу и другие культуры. Пожалуй, нужно прекратить экспорт зерновых", – прокомментировал Владимир Варбанец.

По его мнению, к осени в 2 или 3 раза могут повыситься цены на семенной фонд. Это касается семян озимой пшеницы, озимого ячменя и других культур. Он отметил, что правительство, наоборот, говорит, что в стране большой запас урожая. Однако это не соответствует действительности.

Они никуда не выезжают. Пусть приедет в область кто-то из Кабинета Министров. Я на своей машине провезу их полями Одесской области. У нас 8 районов Бессарабии, от Измаила до Беляевки, где 100% все погибло,

– прокомментировал глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Одесской области.

Он заявил, что из-за засухи в некоторых районах даже нет травы. Это вызвало проблему, в том, поскольку людям приходится зарезать животных, потому что им может не быть соломы.

Что известно о ситуации с засухой в Одесской области

Глава Одесской ОГА Максим Куцый рассказал, что область находится на грани критической и опасной ситуации. Из-за сильнейшей засухи с 1947 года регион может потерять полмиллиона гектаров озимых, то есть более 50% всех посевов.

По его словам, аграрии от такой засухи могут потерять до 2 миллионов гривен.

Из-за этого в правительство уже направили несколько обращений, и ожидают помощи. Также ОГА обратилась к банкам, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для аграриев.

Напомним, что из-за потери урожая из-за засухи в Одесской области 66-летний фермер покончил с собой.