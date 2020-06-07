Сколько стоит земля в Украине: эксперт назвал заоблачную цену чернозема
Директор экономических программ Украинского института будущего (UIF) Анатолий Амелин подсчитал, сколько стоит украинский чернозем.
"Будучи в Израиле, с удивлением узнал, что там можно купить в мешках украинский чернозем!" – недоумевает на своей странице в Facebook Анатолий Амелин. Именно поэтому директор UIF решил составить цену национальному сокровищу Украины.
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Эксперт считает в своем посте:
Площадь чернозема в Украине составляет 28 миллионов гектаров, толщина черноземного слоя может варьироваться в широких пределах: от нескольких сантиметров до 1,5 метра в Украине. Если брать как средний показатель слоя чернозема в 40 сантиметров, то его общий объем в Украине составляет 112 миллиардов тонн.
Амелин резюмирует, что "при грубой оценке, весь объем чернозема в Украине стоит от 830 миллиардов до 1 триллиона долларов".
В завершение Амелин жалуется: "Как можно обладать такими богатствами и не уметь ими грамотно распорядиться?".
Какой будет стоимость земли после открытия рынка?
Ранее эксперты назвали, сколько в целом будет стоить 1 гектар в Украине после запуска рынка земли 1 июля 2021 года.
Так, народный депутат Николай Сольский, соавтор земельного закона и глава аграрного комитета Верховной Рады, заявил, что "при такой модели рынка 1 гектар будет стоить 2 тысячи долларов вместо 4-5 тысяч, если юридические лица были полноценными участниками рынка".
Парламентарий считает, что поэтапность введения рынка земли в Украине несет риски потому, что "люди и компании, которые сейчас арендуют землю, купят землю дешевле, а владельцы земли получат меньше денег".
Что предусматривает закон о рынке земли?
- С 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.
- С 1 января 2024 года право собственности могут получить также и юридические лица, собственниками которых являются украинцы (они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли).
- Вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на всеукраинском референдуме.
Когда может состояться референдум? Читайте об этом в материале 24 канала "Рынок земли могут открыть для иностранцев – Зеленский назвал условия".
Что надо знать о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала