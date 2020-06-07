Директор экономических программ Украинского института будущего (UIF) Анатолий Амелин подсчитал, сколько стоит украинский чернозем.

"Будучи в Израиле, с удивлением узнал, что там можно купить в мешках украинский чернозем!" – недоумевает на своей странице в Facebook Анатолий Амелин. Именно поэтому директор UIF решил составить цену национальному сокровищу Украины.

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Эксперт считает в своем посте:

Площадь чернозема в Украине составляет 28 миллионов гектаров, толщина черноземного слоя может варьироваться в широких пределах: от нескольких сантиметров до 1,5 метра в Украине. Если брать как средний показатель слоя чернозема в 40 сантиметров, то его общий объем в Украине составляет 112 миллиардов тонн.

Амелин резюмирует, что "при грубой оценке, весь объем чернозема в Украине стоит от 830 миллиардов до 1 триллиона долларов".

В завершение Амелин жалуется: "Как можно обладать такими богатствами и не уметь ими грамотно распорядиться?".

Какой будет стоимость земли после открытия рынка?

Ранее эксперты назвали, сколько в целом будет стоить 1 гектар в Украине после запуска рынка земли 1 июля 2021 года.

Так, народный депутат Николай Сольский, соавтор земельного закона и глава аграрного комитета Верховной Рады, заявил, что "при такой модели рынка 1 гектар будет стоить 2 тысячи долларов вместо 4-5 тысяч, если юридические лица были полноценными участниками рынка".

Парламентарий считает, что поэтапность введения рынка земли в Украине несет риски потому, что "люди и компании, которые сейчас арендуют землю, купят землю дешевле, а владельцы земли получат меньше денег".

Что предусматривает закон о рынке земли?

С 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года право собственности могут получить также и юридические лица, собственниками которых являются украинцы (они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли).

Вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на всеукраинском референдуме.

Когда может состояться референдум? Читайте об этом в материале 24 канала "Рынок земли могут открыть для иностранцев – Зеленский назвал условия".