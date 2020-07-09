В Украине сложилась неординарная ситуация – многие граждане уже получили земли сельскохозяйственного назначения, но их реестр до сих пор не составлен.

Об этом в комментарии "Украинскому радио" заявил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

Обратите внимание! "Государственных земель в Украине значительно меньше, чем заявлено официально"

Наше государство раздало сотни тысяч гектаров земли путем бесплатной приватизации, но не имеет официального единого реестра граждан Украины, которые ее получили, – сказал Лещенко. – Сейчас идет процесс создания такого реестра.

Общество будет знать "героев"

Руководитель кадастрового ведомства отметил, что уже выявлены многочисленные нарушения приватизации земли. Так, есть данные, что одни и те же люди в разных регионах Украины по несколько раз безвозмездно получили по 2 гектара земли. Лещенко заверил, что информацию о таких дельцах обнародуют уже в ближайшее время:

Общество должно знать своих "героев". За те годы, пока землями распоряжался Госгеокадастр, тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены. Имею в виду прибрежные зоны, рекреационные зоны Причерноморья и Приазовья, а также прекрасный природно-заповедный фонд, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом.

Реестр ресурсов и аудит работы

Резкое заявление Романа Лещенко откровенно шокирует. Ведь получается, что государство сейчас фактически не знает, кому именно отдало безвозмездно землю.

О реестре земельных ресурсов и аудите работы Госгеокадастра говорят уже давно. В частности, такую задачу Правительство Украины ставило предыдущему главе ведомства – Денису Башлыку, который был назначен на эту должность 27 ноября 2019 года. Проверка имела целью:

выявить текущие злоупотребления; дать сигнал новой команде, что любые нарушения будут выявлены, а нарушители наказаны.

25 мая 20202 года Кабмин уволил Башлыка. Накануне он заявил, что главным его достижением на посту стало "открытие доступа к координатам поворотных точек земельных участков по всей стране". (Это действительно важно, так как координаты поворотных точек – базовый параметр для определения места расположения земельного участка). Отмечал Башлык и много других достижений его ведомственной команды. Но реестра граждан, получивших безвозмездно землю, в том перечне не было.

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