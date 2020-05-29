Украина установила мировой земельный антирекорд

Распашка украинских земель является крупнейшей в мире, что негативно влияет на сельское хозяйство и окружающую среду

На данный момент распашка земель в Украине достигла 56% территории всей страны и приближается к 80% сельскохозяйственных угодий. Это самый большой показатель в мире. Такие данные привел аграрный эксперт Михаил Апостол пишет agronews.ua.

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Из-за высокого уровня распаханности происходит деградация земель, говорит специалист. Причем Украине восстановить нулевой уровень деградации уже не удастся.

Для воспроизведения 1 сантиметра плодородного грунта в естественных условиях нужно 300-400 лет,

– отмечает Апостол.

Распашка – состояние земли, который ведет к эрозии. Сопровождается потерей гумуса, фосфора и микроэлементов, а также уплотнением и усложнением структуры почвенного покрова.

Распашка и пыльные бури

Еще одна опасность: большая распашка провоцирует пыльные бури, говорит Апостол. Ветер, в таком случае, легко срывает верхний плодородный слой почвы и переносит его на сотни и даже тысячи километров. Эксперт отметил, что только растительный слой сможет сохранить влагу и защитить бесценные украинские черноземы от превращения в пустыню.

Апостол убежден, что основная задача, которую должны в первую очередь начать решать общество и власть – не допустить дальнейшего ухудшения плодородия земли. Потому что плодородие – главный фактор, который влияет на цену угодья.

Список наиболее распаханных стран мира

(Проценты общей территории)

Украина – 56,1 Молдова – 53,7 Польша – 35,7 Германия – 34 Франция – 33,5 Нидерланды – 31 Беларусь – 27,9 Великобритания – 25,8 США – 16,9 Австрия – 16,4

Но у Украины есть не только отрицательные, но и положительные достижения: Украинские аграрии побили экспортный рекорд.