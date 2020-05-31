Урожай-2020: как соберем и за сколько продадим – самые важные агроновости недели
Нынешний аграрный сезон – самый сложный за последние годы. Почему так случилось? Что будет с урожаем? Читайте в обзоре Агро24 (25-31 мая).
Прогнозы аграрных экспертов в целом радуют – в этом году, несмотря на сложные погодные условия, урожай зерновых, ранних ягод и фруктов будет хорошим.
Продажа клубники в Украине: как и почему изменилась цена
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Но, конечно, без проблем не обошлось. Судите сами:
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Самая болезненная тема
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Аграрные обзоры недели:
Проблемы урожая-2020, цены на продукты и рейдерство земли
Вето Зеленского, потерянные паи и прогнозы на урожай-2020