Нынешний аграрный сезон – самый сложный за последние годы. Почему так случилось? Что будет с урожаем? Читайте в обзоре Агро24 (25-31 мая).

Прогнозы аграрных экспертов в целом радуют – в этом году, несмотря на сложные погодные условия, урожай зерновых, ранних ягод и фруктов будет хорошим.

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Но, конечно, без проблем не обошлось. Судите сами:

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