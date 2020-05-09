Урожай зерна в Украине: оптимистичные и пессимистичные прогнозы

Аграрные специалисты дают противоположные оценки относительно объемов будущего урожая зерна-2020 в Украине.

Експертка зернового ринку Єлизавета Малишко каже, що прогноз врожаю зерна знаходиться в широкому діапазоні – від 63,54 млн тонн до 72,4 млн тонн, пише аналітичний сайт УкрАгроКонсалт.

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Песимістичний прогноз грунтується на наслідках посухи в основних зерновирощуючих регіонах – Одеській, Херсонській і Запорізькій областях. Оптимісти кажуть, що критична ситуація зі зволоженням ґрунту тільки в деяких регіонах. А дощі в кінці квітня і початку травня прийшли вчасно й зуміли виправити ситуацію. Позитиву додає і прогноз погоди, який вказує на велику ймовірність опадів на півдні України протягом найближчих 10 днів.

Позитивний прогноз дає Малишко і щодо кукурудзи. Однак, на її думку, є деякі сумніви стосовно доцільності розширення посівів через наявність високих світових запасів і ризик зниження цін.

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Недобір врожаю сягне до 25%

На думку інших експертів, через несприятливі погодні умови на початку весни українські аграрії можуть недобрати у 2020 році до 25% врожаю.

- Поточний сезон є нетиповим – особливо для озимих культур, оскільки метеорологічної зими цьогоріч практично не було, – каже кандидат сільськогосподарських наук, директор Інституту сільського господарства Степу НААН України Ігор Семеняк. – Дуже сильно постраждали ріпаки, що були недорозвинені в осінній період або перерощі, певною мірою постраждали ячмінь і озимі. Посіяному дуже рано ярому ячменю завдано певної шкоди, але не смертельної, хоч посіви і пригнічені. Окремі сорти озимої пшениці не вітчизняної селекції не виховані в наших умовах – теж зараз не в найкращому стані. Проте більшість сортів, а це відсотків на 90 сорти вітчизняної селекції, витримали ці несприятливі умови. Але ми прогнозуємо, що заморозки навесні призвели до пізнього відновлення вегетації, рослини зменшили інтенсивність росту і розвитку, відповідно недобір врожаю може сягати 15-25%.

Аналогічну точку зору висловлює і голова Спілки українського селянства Іван Томич.

- На початку лютого я говорив, що гарантую: ми зберемо пшениці від 10% менше, – коментує Томич. – Зараз я кажу: пшениці ми зберемо мінімум на 25% менше. Бо ситуація з пшеницею та ріпаком дуже проблематична. У південних областях вона загрозлива. Все залежатиме від дощів у травні. На півдні України погода серйозно вплине і на озимий клин…

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