Закон о рынке земли: уже вступил в силу один пункт

30 апреля начал действовать один из пунктов Закона о рынке земли. Но сам закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Согласно заключительным положениям закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", документ вступает в силу с 1 июля 2021 года. Однако пункт 2-й этого раздела вступил в силу со дня опубликования документа, сообщает Sud.ua.

Этот пункт предусматривает, что Кабинету министров Украины в 6-месячный срок со дня опубликования этого закона поручено:

• разработать и утвердить порядок осуществления финансовой поддержки граждан и юридических лиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения;

• разработать и подать в Раду проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания в составе специальных фондов государственного и местных бюджетов Фонда развития сельских территорий, средства из которого направляются на расходы развития: инфраструктуры, энергосбережения, образования и медицины в сельской местности и реализацию государственных программ развития малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей;

• привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом;

• обеспечить пересмотр и приведение соответствующими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

СПРАВКА

Президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли №2178-10 28 апреля. Принятие законопроекта было одним из условий МВФ для получения новой программы финансирования. Ранее этот законопроект на внеочередном заседании 31 марта приняла Верховная Рада. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

Закон о рынке земли предусматривает:

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.

С 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Запрещена продажа земли государственной и коммунальной собственности.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает он с 1 июля 2021 года.



Что нужно знать о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала