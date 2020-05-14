Зеленский хочет ветировать скандальный закон

Президент Украины Владимир Зеленский собирается наложить вето на налоговый закон №1210.

Об этом сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко. Таким образом, снова встанет вопрос про так называемые "соевые правки", которые Верховная Рада отменила, приняв законопроект №1210. Лещенко акцентировал внимание, что вето будет наложено с предложениями и замечаниями Зеленского, сообщает Интерфакс-Украина.

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Уполномоченный президента по земельным вопросам уверен, что "Рада закроет вопрос о "соевых правках" в течение месяца". Потому что депутаты переходят в штатный режим работы уже в конце мая, и как только это произойдет, сразу состоятся дополнительные консультации.

История закона №1210

16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №1210, который предусматривает много противоречивых норм – в частности, нормы трансфертного ценообразования, повышение лимитов для ФЛП, акцизов на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Из-за этого законопроект вызвал много скандалов, а некоторых депутатов обвинили в лоббировании интересов "определенных украинских олигархов". Тем не менее, за законопроект №1210 с технико-юридическими правками проголосовали 283 депутата.

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Что такое "соевые правки"?

В декабре 2017 года ВР утвердила "соевые правки", которыми отменила возмещение НДС при экспорте сои – с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2021 года, рапса – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

После "соевых правок" украинский малый и средний аграрный бизнес теряют более 10 долларов на каждой тонне реализованной сои.

В декабре 2019 года Владимир Зеленский призвал правительство и парламент принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции.

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