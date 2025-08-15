У яких випадках потрібен детальний план території ділянки?

Детальний план території – це один із ключових землевпорядних документів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Він визначає, як саме можна використовувати землю та що на ній можна будувати.

Читайте також Скільки коштує присвоєння кадастрового номера ділянці у 2025 році

У яких випадках потрібен детальний план території:

Якщо планується зміна цільового призначення земельної ділянки.

При забудові нових кварталів, промислових зон або масового житлового будівництва.

Для впорядкування території населеного пункту та визначення інженерних мереж.

Коли земля переходить з однієї категорії використання в іншу (наприклад, із сільськогосподарської у житлову).

Зверніть увагу! Без затвердженого ДПТ неможливо отримати дозвіл на багато видів будівельних чи проєктних робіт. Це документ, який узгоджує інтереси власників землі, громади та держави. Пам'ятайте: правильна землевпорядна документація – це запорука безпечного та законного використання землі.