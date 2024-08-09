Хто може купувати земельні паї

Землі сільськогосподарського призначення – це землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції; здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, передає 24 Канал. Крім того, на землях може розміщуватись відповідна виробнича інфраструктура. Інфраструктура оптових ринків сільськогосподарської продукції також туди входить.

Читайте також Кому не потрібно сплачувати земельний податок у 2024 році

Землі сільськогосподарського призначення – це:

сільськогосподарські угіддя: рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги;

несільськогосподарські угіддя: господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель інших категорій, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації.

Право власності на земельні ділянки сільгосппризначення можуть набувати:

громадяни України;

юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України чи держава, або територіальні громади;

територіальні громади;

держава.

Купівля землі юридичними особами

З 1 січня 2024 року не лише фізичні особи, а і юридичні особи, створені і зареєстровані за законодавством України, можуть також купувати землю. Максимальний розмір придбаної землі може становити 10 тисяч гектар.

Важливо Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.