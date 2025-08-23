Коли відбувається нерест риби?

Зазвичай нерест риби відбувається навесні. Заборона на вилов у цей період триває протягом декількох місяців, точний термін залежить від типу водойми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінагрополітики.

Читайте також Затримка збирання вплинула на ціну: що відбувається на українському ринку пшениці

Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою,

– зазначає міністерство.

Зверніть увагу! Точний перелік нерестовищ зафіксовано у наказах відповідних територіальних управлінь Держрибагентства.

Окрім обмежень на вилов, на час нересту риби діють такі правила:

Щоб створити сприятливі умови для нересту, у водоймах на цей період заборонено пересування всіх транспортних засобів та моторних суден (винятком є лише установлені суднові ходи). Зокрема, у цей період дозволяється пересування рибоохорони.

Заборонено здійснювати підводне полювання.

Заборонено здійснювати промислове рибальство.

Покарання за недотримання встановлених норм різне. У деяких випадках це може бути адміністративний штраф. Інколи покарання передбачає кримінальну відповідальність. Також має здійснюватись відшкодування збитків завданих рибному господарству.

Які штрафи за риболовлю в нерест?

За риболовлю в нерест максимальний штраф може сягнути 680 гривень для фізосіб. Значно більше доведеться віддати як компенсацію за виловлену рибу. Наприклад, за сома потрібно буде сплатити понад 5 тисяч гривень.

У 2025 році такси такі:



Яка компенсація за вилов риби / Таблиця ДАРГ

Важливо! За завдавання істотної шкоди та при використанні вибухових речовин, струму (чи іншого способу масового знищення риби) до рибалки застосовується стаття 249 Кримінального Кодексу України. Тобто, громадянину доведеться заплатити штраф від 17 до 85 тисяч гривень або ж його буде позбавлено волі на строк до 3 років.