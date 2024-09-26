Соєва олія стала дешевшою за пальмову

На відміну від сої, соняшнику чи ріпаку, пальмові плантації дають урожай цілий рік і для них треба менше землі, тому пальмова оліязазвичай була дешевша за інші, повідомляє Bloomberg. Ще два роки тому, у листопаді 2022 року, пальмова олія продавалася на 782 долари за тонну дешевше порівняно з соєвою.

Дивіться також В Україні заборонили використання пальмової олії: яких продуктів це торкнеться

У виданні зазначають, що зараз ситуація змінилася. Плантації в Індонезії та Малайзії, на які припадає 85% світового виробництва пальмової олії, стикнулися з проблемою, бо дрібні землевласники не хочуть вирізати старі дерева і висаджувати нові.

Нові дерева олійної пальми починають давати урожай тільки через чотири-п'ять років, тоді як соя – вже через шість місяців. Ціни на пальмову олію цього року зросли на 10%, тоді як соєва олія подешевшала на 9%.

Зверніть увагу! Пальмова олія може незабаром відновити свої позиції. Основні споживачі, такі як кондитерські компанії, а також ресторани та готелі в Індії, навряд чи одразу кинуться шукати заміну. Крім того, попит буде підтримуватися завдяки виробникам біодизелю в Індонезії.