Зростання залізничних тарифів шкідливе для аграріїв

За оцінками Агроцентру КШЕ, агропромисловий комплекс України в цілому зазнав 80 мільярдів доларів збитків та втрат з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Укрзалізниця значно підняла тарифи на перевезення зерна у 2021 – 2022 роках, що призвело до зростання вартості перевезення зерна на 96%. Згодом, з початком війни Укрзалізниця вдалася до підвищення тарифів у зв'язку з падінням обсягів перевезення.

У час блокади Росією українських морських портів, перевезення зерна в напрямку портів сильно знизилося. Проте, з відкриттям українського морського коридору, експорт зерна з українських портів практично відновився до передвоєнних обсягів, і, відповідно, зросли і обсяги перевезень зерна залізницею в напрямку портів.

Що пропонують в Українській зерновій асоціації

УЗА вважає, що запропоноване Укрзалізницею підвищення тарифів на 11% для перевезення зерна сильно вдарить по українських аграріях, які зазнають збитків через війну, зниження світових цін на зерно та погіршення врожайності культур в цьому році. Таке підвищення зробить ціну зерна неконкурентоздатною на світовому ринку, адже експортери вимушені будуть знизити закупівельні ціни в зв'язку зі зростанням вартості логістики, і як результат аграрії, які вирощують зерно зазнаватимуть ще більших збитків.

Важливо У час, коли аграрний сектор є одним з локомотивів української економіки і забезпечує продовольчу та економічну безпеку країни, яка знаходиться в стані війни і вкрай потребує податкових надходжень, збитки аграріїв приведуть до падіння обсягів виробництва та експорту. В результаті, зменшаться податкові надходження до Державного бюджету країни, і відповідно країна зіштовхнеться з дефіцитом коштів на фінансування збройних сил України та закупівлю озброєння.

Аграрії вітають пропозицію Укрзалізниці з уніфікації тарифів на вантажні перевезення, адже перевезення однієї тонни вантажу вартує однаково, незалежно від того чи це зерно чи вугілля. УЗА багато років добивається уніфікації транспортних тарифів на залізниці.

На думку Української зернової асоціації, Укрзалізниця з відкриттям українського морського коридору значно розширила базу вантажних перевезень і збільшила власні доходи. Тому найкращим способом уникнути збитковості Укрзалізниці – це оптимізація власних витрат Укрзалізниці та підвищення ефективності виробничих процесів.