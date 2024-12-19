Як зміниться вартість яєць

Ціни на курячі яйця найближчим часом зміняться, але цього разу – у бік спадання, повідомляє 24 Канал із посиланням на "На Пенсії". Це пов'язано з потеплінням – це сприятливі умови для несення курей, отже продукції побільшає.

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За словами голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, на зниження цін на яйця варто чекати вже після новорічних свят. Однак він також наголосив, що загалом в Україні спостерігається зростання цін на яйця.

Причиною зростання цін є відразу кілька факторів:

підвищення тарифів на електроенергію та газ;

інфляція;

подорожчання логістики;

подорожчання кормів через посуху та неврожай.

Важливо! Крім того, виробники яєць орієнтуються насамперед на експорт. Нині середня ціна на яйця в Україні у грудні 2024 року становить 77,9 гривні, що на 7,64 гривні більше, ніж у листопаді.