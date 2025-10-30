Війна змінила харчові звички половини українців

Дослідницька компанія Gradus на New Food Summit 2025 презентувала результати третьої хвилі спеціального дослідження, як повномасштабна війна впливає на харчову поведінку українців, повідомляє 24 Канал. Дані дослідників показують, що війна продовжує суттєво змінювати як те, що ми кладемо у кошик, так і те, як визначаємо для себе "здорове життя".

Читайте також Овочі продовжують дорожчати: як змінилися ціни за тиждень

56% опитаних зазначають, що їхній раціон змінився під впливом війни, що на 7 пунктів більше, ніж торік. Головні чинники цих змін – зростання цін, психологічний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя.

Зверніть увагу! Для жінок та людей 55+ особливо відчутним є вплив емоційного виснаження та порушення сну – ці фактори сильніше впливають на регулярність харчування та вибір продуктів.

Українці все частіше змушені економити на харчах

Попри адаптацію до нової реальності, українці все ще змушені економити. Частка тих, хто зменшив витрати на продукти, зросла з 67% до 72%. Найменше скорочують харчові бюджети мешканці Києва та Західного регіону, де рівень доходів традиційно вищий. Схід і Південь демонструють найбільшу економію.

Більшість респондентів намагаються обмежувати кондитерські вироби, снеки та делікатеси.

Жінки частіше відмовляються від солодкого (54%).

Водночас молодь менш схильна економити на алкогольних напоях (26%).

На чому економлять українці / Інфографіка Gradus

Таким чином, українці свідомо спрощують споживання, зосереджуючись на базових продуктах і мінімізуючи "емоційні" покупки.

Повномасштабна війна зробила харчування для українців не просто фізіологічною потребою, а частиною механізму виживання,

– коментує засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Важливо! За її словами, через їжу люди намагаються впорядкувати життя, знайти стабільність і хоч якусь нормальність у щоденному стресі.

Попри зниження цін на продукти інфляція в Україні не думає гальмувати