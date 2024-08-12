Загальна статистика продажів землі

За 3 роки в Україні придбали 567 322 гектар землі із середньою вартістю у 41 тисяча гривень. Найпопулярнішими стали угіддя на Полтавщині, а найдорожчими – в Івано-Франківській області. З 1 липня можуть продаватися виключно землі сільськогосподарського призначення приватної форми власності.

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Загалом українцями укладено 253 416 угод продажу земельних ділянок із середньою ціною у 41 тисячу гривень за 1 гектар. Найбільше купували землю у 2023 році – 179 921 гектар.

За весь час роботи ринку найбільш запитаними стали угіддя на Полтавщині: там продали 60 360 гектар. Середня ціна гектара землі в регіоні сягала 42 650 гривень. Далі йдуть Дніпропетровщина – 58 869 гектар та Харківщина – 54 458 гектар.

Вартість землі на Львівщині

З початком повномасштабної війни запит покупців і ціни на угіддя дещо змінилися. За перше півріччя 2024 року українці придбали 17 036,6 гектар землі на Полтавщині, в середньому, сплативши по 52 590 гривень за 1 гектар. На Дніпропетровщині від початку поточного року продали 12 952,7 гектар по 34 000 гривень.

Замість прифронтової Харківщини у трійку лідерів піднялася Кіровоградщина: 9375 гектар по 38 000 гривень за 1 гектар. Найдорожчою цьогоріч стала земля на Івано-Франківщині: 101 000 за 1 гектар.

Вартість землі у Львівській області наразі складає 84 798 гривень за гектар.

Важливо Лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Переважна більшість зміни власників стосується землі, яку отримують у спадок – це 65% відчужень.