Українська земля дорога, як ніколи

Середня вартість гектару землі склала 45 тисяч гривень, що на 8,2% перевищили рівень квітня та на 5,6% – березня поточного року.

Читайте також ФАО допоможе українським фермерам зберегти урожай

При цьому ціна гектару землі з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" у травні сягнула 46,2 тисяч гривень.

Дослідження враховувало офіційні ціни, зазначені в Реєстрі майнових прав під час проведення правочинів купівлі-продажу землі. Ринкові ж ціни на землю можуть бути значно вищими, оскільки велика частина угод укладається за ціною, яка не більше, ніж на 2% відрізняється від нормативно-грошової оцінки – мінімальної встановленої законом ціни для земель, що раніше потрапляли під мораторій,

– розповідають аналітики KSE.

Також у KSE вважають, що у 2024 році середня ціна на сільськогосподарську землю була вищою, ніж у попередні роки. Це свідчить про те, що відкриття ринку землі для юридичних осіб з січня 2024 р призвело до структурних змін на ринку та підвищення вартості сільгоспземель. Але травневе зростання цін навряд чи стане довгостроковим трендом.

Ціна землі в Україні: де гектар коштує найдешевше