Українська земля дорога, як ніколи
Середня вартість гектару землі склала 45 тисяч гривень, що на 8,2% перевищили рівень квітня та на 5,6% – березня поточного року.
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При цьому ціна гектару землі з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" у травні сягнула 46,2 тисяч гривень.
Дослідження враховувало офіційні ціни, зазначені в Реєстрі майнових прав під час проведення правочинів купівлі-продажу землі. Ринкові ж ціни на землю можуть бути значно вищими, оскільки велика частина угод укладається за ціною, яка не більше, ніж на 2% відрізняється від нормативно-грошової оцінки – мінімальної встановленої законом ціни для земель, що раніше потрапляли під мораторій,
– розповідають аналітики KSE.
Також у KSE вважають, що у 2024 році середня ціна на сільськогосподарську землю була вищою, ніж у попередні роки. Це свідчить про те, що відкриття ринку землі для юридичних осіб з січня 2024 р призвело до структурних змін на ринку та підвищення вартості сільгоспземель. Але травневе зростання цін навряд чи стане довгостроковим трендом.
Ціна землі в Україні: де гектар коштує найдешевше
- З 1 липня 2021 року в Україні відновився ринок землі після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
- Середня вартість гектару сільськогосподарських земель становить близько 37 тисяч гривень, з можливим коливанням.
- Найвища нормативна вартість за 1 гектар у Черкаській області досягає 33646 гривень, у той час як у Житомирській області ця ціна становить 21411 гривень.