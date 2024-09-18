Які причини росту цін на землю у Японії

У Японії третій рік поспіль зростає вартість землі. Це спричинене активним розвитком в'їзного туризму та збільшенням іноземних інвестицій через слабкий курс єни, повідомляє Nikkei Asia з посиланням на дані Міністерства землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії.

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Зокрема, ціни на комерційну землю збільшилися на 2,4%, а на житлову — на 0,9%. Обидва показники досягли найвищого темпу зростання з часу економічної кризи, яка виникла після "бульбашки" активів. На відміну від спекулятивних операцій того періоду, нинішнє зростання цін відображає реальний попит, повідомляє Міністерство земельних ресурсів Японії.

Важливо Однією з ключових причин підвищення вартості землі стало відновлення економіки після світових криз, зокрема фінансової кризи, спричиненої крахом Lehman Brothers, і пандемії коронавірусу. Окрім того, туристичний сектор і притік іноземного капіталу стимулювали попит на комерційну нерухомість.

Ціни на землю найбільше зросли в найбільших містах країни – Токіо, Осаці та Нагої. Ціни на житло продовжують зростати третій рік поспіль, а комерційна нерухомість демонструє зростання вже 12 років поспіль.

Збільшення вартості житлової землі відзначено у 17 із 47 префектур Японії, тоді як ціни на комерційну землю зросли у 28 префектурах, особливо у туристичних зонах.

Експерти зазначають, що ці тенденції вказують на стабільне відновлення ринку нерухомості в країні та реальний попит на землю як для житлового, так і для комерційного використання.