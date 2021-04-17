На станцію "Академік Вернадський" прибула 26-а українська експедиція

Подолавши кілька континентів, на станцію "Академік Вернадський" прибула вже 26-а українська антарктична експедиція. Варту їм передали зимівники та сезонний загін вчених та ремонтників.

Попереду – розвантаження продуктів та перекачка пального в бак на весь рік, а також передача справ від одних зимівників іншим.

Дізнайтеся більше 10 фактів про дослідження на станції "Академік Вернадський", які ви могли не знати

Нова експедиція на "Академіку Вернадському"

Подолавши кілька континентів, усі карантинні обмеження та бурхливу протоку Дрейка, 26-а українська антарктична експедиція нарешті дісталася станції "Академік Вернадський",

– йдеться у повідомленні.

У центрі зазначають, що на станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно. "Але настрій на "Вернадському" – піднесений", – додали там.

Варту новій експедиції передали зимівники, які іноді працювали в дуже складних умовах, а також сезонний загін вчених та ремонтників, які зробили дуже багато для модернізації станції.

Тепер 25-а антарктична експедиція та команда сезонників повертаються додому.

Що відомо про українську арктичну станцію

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез.

Вона є метеорологічною та географічною обсерваторією.

Українські полярники проводять дослідження з біології, метеорології, океанографії, вивчають вплив холоду на організм людини, зміни магнітного поля Землі, іоносферу та космос.

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